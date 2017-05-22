Грушко прокомментировал роль НАТО в северокорейском кризисе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что говорить о роли НАТО в северокорейском кризисе не приходится.

"Как представляется, говорить о некой роли НАТО как альянса в этом кризисе не приходится", — сказал он в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, рискнут ли США и НАТО ударить по КНДР.

По словам Грушко, "несомненно, ситуация вокруг Корейского полуострова раскалена".

"Однако рассчитываем, что здравый расчет и осознание серьезнейших рисков удержат стороны от шагов, способных привести к серьезным и даже катастрофическим последствиям. В сложившейся ситуации крайне важно продемонстрировать готовность к поиску политического выхода из ситуации. Сосредоточиться на сугубо дипломатических методах разрешения накопившихся проблем", — отметил постпред РФ при НАТО.

КНДР в воскресенье осуществила пуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.