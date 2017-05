Би-би-си извинилась за опрос про маньяка-убийцу в утренней передаче

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Телерадиокомпании Би-би-си пришлось приносить аудитории извинения после того, как одна из местных радиостанций BBC Radio Leeds провела в своей утренней передаче музыкальный опрос, посвященный маньяку-убийце Иэну Брейди.

Ведущий воскресной передачи предложил слушателям угадать по четырем песням, "о ком говорят в новостях на этой неделе". После этого в эфире прозвучали композиции "All The Young Dudes" ("Все молодые чуваки") группы Mott the Hoople, "Suffer Little Children" ("Пустите детей") группы The Smiths, "Psycho Killer" ("Маньяк-убийца") группы Talking Heads и музыкальная тема к американскому телесериалу "Семейка Брэйди" ("The Brady Bunch Theme Song").

Позднее, объявляя победителя, ведущий заявил, что правильным ответом было имя одного из "болотных убийц" Иэна Брэйди, который неделей ранее умер в тюрьме.

Запись передачи активно разошлась по социальным сетям. Большинство пользователей осудили опрос, а некоторые даже назвало его "тошнотворным" и "совершенно безвкусным", сообщается на сайте Би-би-си.

"Безусловно, это было неприемлемо. Мы приносим свои извинения", — заявил представитель корпорации.

Иэн Брейди и его сообщница Майра Хиндли в 1960-е годы совершили серию резонансных убийств. Они сознались в убийствах троих детей, а также двух подростков. Четырех своих жертв они закопали на болоте, из-за чего преступления получили название "Убийства на болотах". Где было спрятано тело пятого ребенка, Брейди так и не рассказал.

На прошлой неделе Иэн Брейди умер в заключении в возрасте 79 лет.