Причиной аварии поезда в Греции стало превышение скорости на 80 километров

Поезд сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос. Греция, 14 мая 2017

Поезд сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос. Греция, 14 мая 2017

АФИНЫ, 19 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Причиной крушения поезда под Салониками 13 мая стала слишком высокая скорость, сообщает Афинское агентство новостей со ссылкой на данные комиссии по расследованию.

Поезд по маршруту Афины-Салоники сошел с рельсов вечером 13 мая возле станции Адендро, примерно в 40 километрах от Салоников. В поезде находились 70 пассажиров и пятеро сотрудников железнодорожной компании. Жертвами аварии стали три человека, 11 были ранены.

Комиссия считает причиной схода слишком большую скорость поезда. На основе анализа данных тахографа Teloc, проведенного железнодорожной компанией TrainOSE,в момент схода с рельсов скорость была 144,3 километра в час, в то время как допустимая скорость прохождения по 1-й линии вблизи станции Адендро составляет 60 километров в час. Из данных не следует, что машинист тормозил, сообщает агентство.

Комиссия сообщает, что будут также проведены лабораторные исследования прочности рельса.

Предварительный доклад комиссии в пятницу передан министру инфраструктуры и транспорта, сообщает Афинское агентство.