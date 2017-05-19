ГПУ требует лишить неприкосновенности трех депутатов Рады

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Генпрокуратура Украины подготовила ходатайство в Верховную раду о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Возрождение"), Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Андрея Лозового (фракция " Радикальная партия") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. По конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности.

"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций (о доходах чиновников — ред.) Генпрокуратурой Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины подготовлено представление в Верховную раду Украины на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова, Евгения Дейдея и Андрея Лозового", — написал Луценко в Facebook в пятницу.

Он сообщил, что Бобова намерены лишить неприкосновенности в рамках дела по статьям уголовного кодекса Украины "уклонение от уплаты налогов" и "служебный подлог", Дейдея – по статье "незаконное обогащение", а Лозового – по статьям "уклонение от уплаты налогов" и "незаконное обогащение".

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