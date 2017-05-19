"Радикальная партия" использует "ВКонтакте", несмотря на санкции

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. "Оппозиционный блок" и "Радикальная партия Олега Ляшко" продолжают вести страницы в соцсети "ВКонтакте", несмотря на введённые Киевом санкции, заявила в пятницу всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины".

Ранее президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

"Две парламентские политические партии — "Оппозиционный блок" и "Радикальная партия Олега Ляшко" — продолжают вести страницы в российской соцсети "ВКонтакте". На протяжении последних дней на страницах этих политических сил "ВКонтакте" проводилась активная деятельность. В частности, был размещен ряд публикаций на политическую тематику, а также фото и видеоматериалы. Среди прочего "Оппозиционный блок" обнародовал заявление о несогласии с указом президента относительно запрета "ВКонтакте", — сообщается на сайте Комитета избирателей Украины в пятницу.

Организация считает страницы партий подлинными, поскольку на них размещены ссылки на официальные веб-сайты "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии". При этом страница "Радикальной партии" в сети "ВКонтакте" является персональной страницей Олега Ляшко, заявляют в "Комитет избирателей Украины".

По данным организации, партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина", которая также имела страницу "ВКонтакте", приостановила ее работу после публикации 17 мая соответствующего указа президента и убрала ссылку на нее с партийного сайта.

В феврале "Комитет избирателей Украины" призвал политические партии закрыть свои страницы в российских соцсетях.