"Радикальная партия" использует "ВКонтакте", несмотря на санкции

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. "Оппозиционный блок" и "Радикальная партия Олега Ляшко" продолжают вести страницы в соцсети "ВКонтакте", несмотря на введённые Киевом санкции, заявила в пятницу всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины".
"Две парламентские политические партии — "Оппозиционный блок" и "Радикальная партия Олега Ляшко" — продолжают вести страницы в российской соцсети "ВКонтакте". На протяжении последних дней на страницах этих политических сил "ВКонтакте" проводилась активная деятельность. В частности, был размещен ряд публикаций на политическую тематику, а также фото и видеоматериалы. Среди прочего "Оппозиционный блок" обнародовал заявление о несогласии с указом президента относительно запрета "ВКонтакте", — сообщается на сайте Комитета избирателей Украины в пятницу.
По данным организации, партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина", которая также имела страницу "ВКонтакте", приостановила ее работу после публикации 17 мая соответствующего указа президента и убрала ссылку на нее с партийного сайта.
В феврале "Комитет избирателей Украины" призвал политические партии закрыть свои страницы в российских соцсетях.