Могерини обсудит безопасность западных Балкан с лидерами шести стран

БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини пригласила 24 мая на рабочий обед в Брюсселе лидеров Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории, Сербии и самопровозглашенного Косово, чтобы обсудить с ними ситуацию с безопасностью в регионе западных Балкан, сообщила в пятницу электронная версия европейского издания газеты Politico.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее выразил сомнение в наличии подлинно европейского подхода у лидеров государств региона, стремящихся к вступлению в члены ЕС.
По словам Юнкера, когда он посещает западно-балканские страны или их лидеры приезжают в Брюссель, "они очень европейские, а когда они возвращаются (в свои страны), они больше не европейские, и это приводит к тому, что их сограждане не понимают, чего они хотят".
В июле 2014 года Жан-Клод Юнкер перед голосованием по его кандидатуре на пост главы Еврокомиссии заявил в Европарламенте, что не ожидает расширения Евросоюза в течение ближайших пяти лет. В феврале этого года он подтвердил, что ни одна из стран Европы не будет готова вступить в Евросоюз до 2020 года.
Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии, Турции и Черногории.