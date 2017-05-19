Могерини обсудит безопасность западных Балкан с лидерами шести стран

БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини пригласила 24 мая на рабочий обед в Брюсселе лидеров Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории, Сербии и самопровозглашенного Косово, чтобы обсудить с ними ситуацию с безопасностью в регионе западных Балкан, сообщила в пятницу электронная версия европейского издания газеты Politico.

"Приглашение сделано на фоне обеспокоенности ЕС по поводу усиления напряженности в регионе", — пишет издание. По его данным, в ходе встречи речь пойдет также о "европейской перспективе" для стран западных Балкан.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее выразил сомнение в наличии подлинно европейского подхода у лидеров государств региона, стремящихся к вступлению в члены ЕС.

По словам Юнкера, когда он посещает западно-балканские страны или их лидеры приезжают в Брюссель, "они очень европейские, а когда они возвращаются (в свои страны), они больше не европейские, и это приводит к тому, что их сограждане не понимают, чего они хотят".

Вместе с тем Юнкер подчеркнул, что он никогда не заявлял, что ЕС не будет принимать новых членов, указав на важность сохранения "европейской перспективы" для стран западных Балкан.

В июле 2014 года Жан-Клод Юнкер перед голосованием по его кандидатуре на пост главы Еврокомиссии заявил в Европарламенте, что не ожидает расширения Евросоюза в течение ближайших пяти лет. В феврале этого года он подтвердил, что ни одна из стран Европы не будет готова вступить в Евросоюз до 2020 года.

Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии, Турции и Черногории.