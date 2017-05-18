Кандидат в премьеры Косово отказался выполнять договоры с Сербией

БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Кандидат в премьеры самопровозглашенной республики Косово от крупнейшей партийной коалиции Рамуш Харадинай отказался выполнять достигнутые ранее соглашения с Белградом о формировании в крае Сообщества сербских общин и с Подгорицей об определении линии госграницы, сообщил новостной портал Kossev.

Бывший полевой командир албанской Освободительной армии Косово (ОАК) выступил на мемориальном мероприятии, посвященном погибшим сепаратистам в городе Джаковица. В среду он был выдвинут кандидатом в премьеры на выборах 11 июня коалицией своего "Альянса за будущее Косово" (АБК), движения "Инициатива за Косово", правящей Демократической партии Косово (ДПК) президента Хашима Тачи и еще десятком партий и движений. Харадинай пообещал собравшимся аннулировать достигнутые на переговорах Белграда и Приштины и прямых переговорах с Подгорицей соглашения.

"Косово – маленькая страна, и в ней нет места для Ассоциации общин с преимущественно сербским населением (Сообщества сербских общин с правами автономии – ред.). Нет места для разделения Косово на Север и Юг. Не будет места и для Сербии на Косово", — цитирует портал слова кандидата в председатели правительства непризнанного государства.

Подписанный главами МИД в 2015 году договор о демаркации с Черногорией, который, благодаря участию АБК в инцидентах с распылением слезоточивого газа в косовском парламенте, депутаты не могут ратифицировать почти два года, бывший полевой командир прокомментировал однозначно. "Граница проходит на Чакоре", — заявил он, чем выразил претензии Косово на около 8 тысяч гектаров территории относительно нынешнего разграничения с Черногорией.

Ранее он потребовал от Белграда убрать упоминание Косово и Метохии из конституции Сербии, а в конституцию непризнанной республики, наоборот, предложил включить часть сербской территории на юге страны.

В российском МИД ранее обратили внимание на "агрессивные заявления одиозного косовоалбанского деятеля Харадиная в адрес Белграда и сербского руководства". В Москве сочли неприемлемым отсутствие адекватной реакции со стороны покровителей Приштины, прежде всего ЕС и США, на подобные "экстремистские разнузданные высказывания". В министерстве иностранных дел России отметили, что данный эпизод демонстрирует, что "косовское квазигосударство является главным источником региональной нестабильности, а слепое потакание великоалбанским устремлениям ведет к разжиганию межэтнических противоречий, наращиванию конфликтного потенциала на Балканах".

Белград подозревает Харадиная в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998–1999 годах. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.