Слуцкий: санкции США против России и Сирии осложняют борьбу с терроризмом

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Принимая законопроекты, обязывающие президента США ввести санкции в отношении России и Сирии, Вашингтон еще больше осложняет ситуацию в САР и борьбу с международным терроризмом, заявил в четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Палата представителей конгресса США приняла в среду законопроект, в котором предлагается закрепить обвинения в адрес ВКС России в преднамеренных бомбардировках мирного населения в Сирии. Обвинения, которые ранее выдвигались лишь на уровне заявлений, зафиксированы в законопроекте за номером 1677, предусматривающем санкции за поддержку, в том числе и военную, властей Сирии.

"Законопроект, фактически обязывающий президента США ввести санкции против президента Сирии Башара Асада и его союзников, еще больше осложнит ситуацию в САР и борьбу с международным терроризмом на ее территории", — сказал Слуцкий журналистам.

"В то время как Россия, Иран и Турция прилагают значительные усилия по формированию зон безопасности в Сирии, к которым неоднократно призывали присоединиться и США, американские конгрессмены нисколько не помогают этим процессам, а наоборот, занимаются, не побоюсь сказать, вредительством. Это очевидно деструктивный законопроект для сирийского урегулирования", — добавил глава думского комитета.

По его мнению, такой шаг еще больше демонстрирует раскол в политическом истеблишменте США. "В то время как президент Дональд Трамп призывает бороться с Сирии с терроризмом, а не Асадом, последователи курса предыдущей администрации продолжают добиваться свержения режима Асада любой ценной", — заключил Слуцкий.

С 30 сентября 2015 года Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Сирии. По словам российских военных, цели выбираются на основе разведданных России, Сирии, Ирака и Ирана, применяется высокоточное вооружение. Посол Сирии в России Рияд Хаддад ранее подтвердил, что удары наносятся именно по террористическим вооруженным группировкам, а не по оппозиции или гражданскому населению.