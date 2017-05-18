В центре Киева облили краской памятник генералу Ватутину

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный в киевском Мариинском парке, неподалеку от здания Верховной рады Украины, облили красной краской, сообщил телеканал "112 Украина".

"На месте события уже работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются отмыть памятник. В столичной полиции инцидент пока не комментируют", — сообщается в четверг на сайте телеканала.

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Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник генералу Ватутину, установленный возле здания Верховной рады, не подлежит демонтажу.

Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.

В Киеве вандалы облили краской памятник генералу Ватутину (ФОТО)



Напомним, генерал армии Николай Ватутин погиб в а https://t.co/h9x2JGNID2 pic.twitter.com/UB0ccGOtgv — Русская Весна (@Rusvesna1) 18 мая 2017 г.

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