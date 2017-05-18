На востоке Южной Кореи нашли тысячи пропагандистских листовок из КНДР

ТОКИО, 18 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южнокорейская полиция обнаружила около пяти тысяч северокорейских пропагандистских листовок, CD-диски и USB-накопители в городе Каннын на востоке Южной Кореи, передает агентство Ренхап.

По данным агентства, в них содержалась критика в адрес правительства бывшего южнокорейского президента Пак Кын Хе, а также информация о 105-летии со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

В настоящее время все собранные листовки и носители информации направлены экспертам для изучения. Данных о том, как именно могли быть сброшены северокорейские пропагандистские листовки на территорию Южной Кореи, пока нет. Этот инцидент стал первым после формирования нового южнокорейского правительства.

Мун Чжэ Ин был избран президентом в ходе прошедших 8 мая выборов после отстранения от власти предыдущего президента Пак Кын Хе из-за ее возможного соучастия в коррупционных аферах своей подруги. Он вступил в должность 10 мая, после чего провел телефонные разговоры со многими мировыми лидерами.

Психологическая война против КНДР ведется Южной Кореей с приходом к власти президента Ли Мен Бака в 2008 году. Обычно на воздушных шарах на территорию КНДР перебрасываются листовки, в которых содержится критика правительственного режима КНДР, а также ознакомительная информация о ситуации в зарубежных странах.

С декабря 2013 года КНДР также стала с воздушных шаров разбрасывать у границы с Южной Кореей листовки с резкой критикой южнокорейского правительства, а также с угрозами от имени Корейской народной армии нанести удар по северо-западным островам Южной Кореи.