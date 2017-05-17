Премьер Ирландии объявил об уходе с поста лидера правящей партии "Фине Гэл"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявил, что покидает пост лидера правящей в стране консервативной партии "Фине Гэл".

"В прошлом году я обозначил, что не встану во главе "Фине Гэл" на следующих всеобщих выборах. Сегодня я решил претворить это решение в жизнь. Таким образом, я покину пост действующего лидера "Фине Гэл" в полночь сегодня, 17 мая 2017 года", — говорится в заявлении политика.

Кенни отметил, что будет выполнять обязанности партийного лидера, пока не будет избран новый. Ожидается, что следующий глава партии определится 2 июня. Также Кенни до этих пор будет продолжать в полной мере исполнять свои обязанности в качестве премьера.

Энда Кенни возглавлял "Фине Гэл" в течение 15 лет, в 2011 году он стал премьер-министром Ирландии.

Как отмечает издание Financial Times, следующие выборы в стране намечены на 2021 год, однако их дата может быть перенесена на более ранний срок в связи с отставкой Кенни. Основными кандидатами на пост премьера являются министры Саймон Ковени и Лео Варадкар.