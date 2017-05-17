США
17.0517 мая16:39МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Бывший полевой командир Харадинай стал кандидатом в премьеры Косово

16:0617.05.2017
(обновлено: 16:08 17.05.2017)
0651
© AFP 2017 / Armend NimaniБывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай. Архивное фотоБывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай. Архивное фото
© AFP 2017 / Armend Nimani

БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Рамуш Харадинай, которого Сербия обвиняет в многочисленных военных преступлениях, выдвинут в качестве кандидата в премьер-министры самопровозглашенной республики от крупнейшей коалиции на предстоящих 11 июня парламентских выборах.

Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай у здания суда города Кольмар во Франции
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Победителей не судят. Во Франции побоялись обидеть "косовского мясника"
О выдвижении Харадиная, который является лидером "Альянса за будущее Косово" (АБК), общим кандидатом в премьеры и создании широкой партийной коалиции сообщило в среду Радио и телевидение Косово (РТК) со ссылкой на центральную избирательную комиссию в Приштине. В предвыборную коалицию с АБК вошла и "Инициатива за Косово", ранее находившаяся в оппозиции к правящей "Демократической партии Косово" (ДПК) президента Хашима Тачи, с которой они теперь вместе идут на выборы, и еще десяток партий и движений.

"Безо всяких сомнений данная коалиция станет победителем 11 июня. Лидером этого государства, наконец, должен стать человек, который пользуется доверием, а это – Рамуш Харадинай", — цитирует РТК заявление руководства партии на пресс-конференции в среду.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Лавров прокомментировал освобождение лидера косовских боевиков во Франции
Харадинай в последнее время отметился несколькими резкими заявлениями, среди которых угроза отнять территории на юге Сербии, включая город Ниш, и отказ признавать соглашение о демаркации с Черногорией, которое косовский парламент не может ратифицировать уже почти два года.

В российском МИД обратили внимание на "агрессивные заявления одиозного косовоалбанского деятеля Харадиная в адрес Белграда и сербского руководства". В Москве сочли неприемлемым отсутствие адекватной реакции со стороны покровителей Приштины, прежде всего ЕС и США, на подобные "экстремистские разнузданные высказывания". В министерстве иностранных дел России отметили, что данный эпизод демонстрирует, что "косовское квазигосударство является главным источником региональной нестабильности, а слепое потакание великоалбанским устремлениям ведет к разжиганию межэтнических противоречий, наращиванию конфликтного потенциала на Балканах".

Александр Вучич. Архивное фото
© AFP 2017 / Andrej Isakovic
Вучич обвинил Запад в двойных стандартах из-за освобождения Харадиная
Албанский политик в 2004–2005 годах возглавлял правительство самопровозглашенной республики, после чего его "Альянс за будущее Косово" вошел в радикальную оппозицию к нынешним косовско-албанским властям. В конце апреля апелляционный суд французского города Кольмар отклонил запрос об экстрадиции в Сербию Харадиная, который был задержан Интерполом по сербскому ордеру. Премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич в связи с этим обвинил Францию и другие страны Запада в применении двойных стандартов и лицемерии.

Белград подозревает Харадиная в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998–1999 годах. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена