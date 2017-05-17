Бывший полевой командир Харадинай стал кандидатом в премьеры Косово

БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Рамуш Харадинай, которого Сербия обвиняет в многочисленных военных преступлениях, выдвинут в качестве кандидата в премьер-министры самопровозглашенной республики от крупнейшей коалиции на предстоящих 11 июня парламентских выборах.
"Безо всяких сомнений данная коалиция станет победителем 11 июня. Лидером этого государства, наконец, должен стать человек, который пользуется доверием, а это – Рамуш Харадинай", — цитирует РТК заявление руководства партии на пресс-конференции в среду.
В российском МИД обратили внимание на "агрессивные заявления одиозного косовоалбанского деятеля Харадиная в адрес Белграда и сербского руководства". В Москве сочли неприемлемым отсутствие адекватной реакции со стороны покровителей Приштины, прежде всего ЕС и США, на подобные "экстремистские разнузданные высказывания". В министерстве иностранных дел России отметили, что данный эпизод демонстрирует, что "косовское квазигосударство является главным источником региональной нестабильности, а слепое потакание великоалбанским устремлениям ведет к разжиганию межэтнических противоречий, наращиванию конфликтного потенциала на Балканах".
Белград подозревает Харадиная в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998–1999 годах. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.