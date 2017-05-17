Бывший полевой командир Харадинай стал кандидатом в премьеры Косово

БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Рамуш Харадинай, которого Сербия обвиняет в многочисленных военных преступлениях, выдвинут в качестве кандидата в премьер-министры самопровозглашенной республики от крупнейшей коалиции на предстоящих 11 июня парламентских выборах.

О выдвижении Харадиная, который является лидером "Альянса за будущее Косово" (АБК), общим кандидатом в премьеры и создании широкой партийной коалиции сообщило в среду Радио и телевидение Косово (РТК) со ссылкой на центральную избирательную комиссию в Приштине. В предвыборную коалицию с АБК вошла и "Инициатива за Косово", ранее находившаяся в оппозиции к правящей "Демократической партии Косово" (ДПК) президента Хашима Тачи, с которой они теперь вместе идут на выборы, и еще десяток партий и движений.

"Безо всяких сомнений данная коалиция станет победителем 11 июня. Лидером этого государства, наконец, должен стать человек, который пользуется доверием, а это – Рамуш Харадинай", — цитирует РТК заявление руководства партии на пресс-конференции в среду.

Харадинай в последнее время отметился несколькими резкими заявлениями, среди которых угроза отнять территории на юге Сербии, включая город Ниш, и отказ признавать соглашение о демаркации с Черногорией, которое косовский парламент не может ратифицировать уже почти два года.

В российском МИД обратили внимание на "агрессивные заявления одиозного косовоалбанского деятеля Харадиная в адрес Белграда и сербского руководства". В Москве сочли неприемлемым отсутствие адекватной реакции со стороны покровителей Приштины, прежде всего ЕС и США, на подобные "экстремистские разнузданные высказывания". В министерстве иностранных дел России отметили, что данный эпизод демонстрирует, что "косовское квазигосударство является главным источником региональной нестабильности, а слепое потакание великоалбанским устремлениям ведет к разжиганию межэтнических противоречий, наращиванию конфликтного потенциала на Балканах".

Албанский политик в 2004–2005 годах возглавлял правительство самопровозглашенной республики, после чего его "Альянс за будущее Косово" вошел в радикальную оппозицию к нынешним косовско-албанским властям. В конце апреля апелляционный суд французского города Кольмар отклонил запрос об экстрадиции в Сербию Харадиная, который был задержан Интерполом по сербскому ордеру. Премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич в связи с этим обвинил Францию и другие страны Запада в применении двойных стандартов и лицемерии.

Белград подозревает Харадиная в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998–1999 годах. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.