Симоньян прокомментировала заявления ЦРУ о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление представителя ЦРУ о вмешательстве РФ в выборы в США.

Ранее официальный представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорняк (Heather Fritz Horniak) заявила, что ЦРУ считает причастность российских спецслужб к кибервмешательству в выборы в США "установленным фактом".

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".