ЕК пригрозит Польше и Венгрии санкциями, если они не примут беженцев

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции, заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

"Я призываю Польшу и Венгрию, которые не переместили к себе ни одного человека, нуждающегося в защите, начать делать это сейчас", — сказал Аврамопулос журналистам в Страсбурге, его пресс-конференция транслировалась службами ЕК.

Отвечая на уточняющий вопрос, он заявил, что призывает "начать делать это немедленно в течение одного месяца".

"Это своего рода крайний срок. Если не будет предпринято никаких мер, то комиссия в следующем докладе в июне пропишет свою позицию по использованию своих полномочий в рамках договоренностей и, в частности, по запуску процедуры по предотвращению нарушений", — заявил еврокомиссар.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.