Санкции Киева не повлияют на работу авиакомпании "ЮТэйр"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Введенные властями Украины санкции против российской авиакомпании "ЮТэйр" не повлияют на ее работу, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Мартиросов.
"Введённые Украиной санкции никак не повлияют на деятельность "ЮТэйр". Мы уже продолжительное время не выполняем полеты ни в аэропорты Украины, ни над её территорией", — сообщил Мартиросов.
По его словам, "ЮТэйр", как и многие другие российские авиакомпании, эксплуатирует самолеты и авиационные двигатели украинского производства.
Российский перевозчик уже подпадал под действие киевских ограничительных мер: Украина в сентябре 2015 года ввела санкции против ряда российских физических и юридических лиц. Среди компаний, которые подпали под санкции, была и "ЮТэйр". Также с 25 октября 2015 года действует запрет на полеты на Украину российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ российская сторона как "зеркальную меру" ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России.
"ЮТэйр" в первом квартале 2017 года увеличила перевозки пассажиров на 21,3% в годом выражении — до 1,48 миллиона человек, заняв по этому показателю четвертое место среди российских авиакомпаний.