Санкции Киева не повлияют на работу авиакомпании "ЮТэйр"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Введенные властями Украины санкции против российской авиакомпании "ЮТэйр" не повлияют на ее работу, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Мартиросов.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры также были введены в отношении "ЮТэйр".

"Введённые Украиной санкции никак не повлияют на деятельность "ЮТэйр". Мы уже продолжительное время не выполняем полеты ни в аэропорты Украины, ни над её территорией", — сообщил Мартиросов.

По его словам, "ЮТэйр", как и многие другие российские авиакомпании, эксплуатирует самолеты и авиационные двигатели украинского производства.

Российский перевозчик уже подпадал под действие киевских ограничительных мер: Украина в сентябре 2015 года ввела санкции против ряда российских физических и юридических лиц. Среди компаний, которые подпали под санкции, была и "ЮТэйр". Также с 25 октября 2015 года действует запрет на полеты на Украину российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ российская сторона как "зеркальную меру" ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России.

"ЮТэйр" в первом квартале 2017 года увеличила перевозки пассажиров на 21,3% в годом выражении — до 1,48 миллиона человек, заняв по этому показателю четвертое место среди российских авиакомпаний.