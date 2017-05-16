ИГ* в Мосуле находится на грани "полного поражения", заявили в коалиции

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Представитель международной коалиции во главе с США сообщил, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* полностью окружены в Мосуле и находятся на грани "полного поражения", передает агентство Рейтер.

Как отмечает агентство, под контролем ИГ* в Мосуле остаются "только 12 квадратных километров".

Операция иракских военных против ИГ* в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.

*Террористическая организация, запрещенная в России