СМИ узнали, какой фильм хакеры украли у Disney
11:5516.05.2017
(обновлено: 12:08 16.05.2017)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Хакеры требовали у американской компании Walt Disney выкуп, угрожая выложить в сеть по частям пятую серию приключенческой киноэпопеи "Пираты Карибского моря", которая должна выйти в конце мая, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее президент компании Walt Disney заявил, что хакеры украли
у компании фильм, который скоро должен выйти на экраны, и угрожают разместить его в интернете. По его словам, злоумышленники грозились выложить сначала пятиминутный отрывок картины, а затем загружать 20-минутные части до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. В качестве "выкупа" они хотели большую сумму в биткоинах, однако компания отказалась платить.
Айгер не уточнил, к какому именно фильму получили доступ хакеры, однако, по данным источника издания, речь идет о ленте "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".
Выход пятой части приключений пиратского капитана Джека Воробья и его компании намечен на 26 мая. Режиссерами ленты стали Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг, сценарий написал Джефф Натансон. Ранее киностудия Disney, заявила, что намерена вслед за пятой частью саги снять и шестую часть.
Первые три части франшизы снял режиссер Гор Вербински. Постановкой четвертой части — "Пираты Карибского моря: На странных берегах" (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) занимался Роб Маршалл. Его картина стала чемпионом российского проката 2011 года.
© Walt Disney Pictures (2007)Одна из самых известных работ Орландо Блума – роль Уилла Тёрнера в приключенческой саге "Пираты Карибского моря", где его главной партнершей по съемочной площадке была Кира Найтли.
На фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На краю Света" (2007).
Одна из самых известных работ Орландо Блума – роль Уилла Тёрнера в приключенческой саге "Пираты Карибского моря", где его главной партнершей по съемочной площадке была Кира Найтли.
На фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На краю Света" (2007).
© AP Photo / Chad RachmanПолное имя актера – Орландо Джонатан Блинчард Блум. Он родился 13 января 1977 года в британском городе Кентербери графства Кент. Его мама управляла школой языков для иностранцев, папа был профессором Университета Кента, боролся с апартеидом в ЮАР.
Полное имя актера – Орландо Джонатан Блинчард Блум. Он родился 13 января 1977 года в британском городе Кентербери графства Кент. Его мама управляла школой языков для иностранцев, папа был профессором Университета Кента, боролся с апартеидом в ЮАР.
© AFP 2017 / Frederic J. BrownВ 2014 году Орландо Блум стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде. На торжественной церемонии актер присутствовал вместе со своим сыном Флинном.
В 2014 году Орландо Блум стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде. На торжественной церемонии актер присутствовал вместе со своим сыном Флинном.
© New Line Cinema (2013)Еще одна знаменитая работа Орландо Блума в кино – роль Леголаса в экранизации романов Толкиена "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно".
На фото: кадр из фильма "Хоббит: Пустошь Смауга" (2013).
Еще одна знаменитая работа Орландо Блума в кино – роль Леголаса в экранизации романов Толкиена "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно".
На фото: кадр из фильма "Хоббит: Пустошь Смауга" (2013).
© AP Photo / Invision/Jordan StraussВ 2014 году Орландо Блум получил награду MTV Movie Awards в категории "Лучшая драка" за фильм "Хоббит: Пустошь Смауга".
В 2014 году Орландо Блум получил награду MTV Movie Awards в категории "Лучшая драка" за фильм "Хоббит: Пустошь Смауга".
© AP Photo / Invision/Charles SykesВ 2013 году состоялся дебют Орландо Блума на бродвейской сцене в постановке по пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". В спектакле режиссера Дэвида Лево Орландо Блум и Кондола Рашад сыграли юных влюбленных. Критики высоко оценили эту работу.
В 2013 году состоялся дебют Орландо Блума на бродвейской сцене в постановке по пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". В спектакле режиссера Дэвида Лево Орландо Блум и Кондола Рашад сыграли юных влюбленных. Критики высоко оценили эту работу.
© 20th Century Fox Film Corporation (2005)В 2005 году Орландо Блум снялся в главной роли в исторической драме "Царство небесное". Картина оказалась очень успешной.
В 2005 году Орландо Блум снялся в главной роли в исторической драме "Царство небесное". Картина оказалась очень успешной.
© AFP 2017 / Armend NimaniС 2009 года актер Орландо Блум является послом доброй воли ЮНИСЕФ.
На фото: Орландо Блум в лагере беженцев в Гевгелии, Македония.
С 2009 года актер Орландо Блум является послом доброй воли ЮНИСЕФ.
На фото: Орландо Блум в лагере беженцев в Гевгелии, Македония.
© Paramount Pictures (2005)В 2005 году на экраны вышла сентиментальная мелодрама "Элизабеттаун", в которой Орландо Блум снялся вместе с актрисой Кирстен Данст.
В 2005 году на экраны вышла сентиментальная мелодрама "Элизабеттаун", в которой Орландо Блум снялся вместе с актрисой Кирстен Данст.
© AP Photo / Invision/Matt SaylesОрландо Блум был женат на австралийской модели Миранде Керр. В 2011 году у них родился сын Флинн. В 2013 году после трехлетнего союза супруги расстались, однако сохранили при этом теплые дружеские отношения.
Орландо Блум был женат на австралийской модели Миранде Керр. В 2011 году у них родился сын Флинн. В 2013 году после трехлетнего союза супруги расстались, однако сохранили при этом теплые дружеские отношения.
© Walt Disney Pictures (2006)Фильм "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" с Орландо Блумом в главной роли вышел в 2006 году. Однако картина оказалась не такой успешной, как первая "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины", вышедшая в 2003 году.
Фильм "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" с Орландо Блумом в главной роли вышел в 2006 году. Однако картина оказалась не такой успешной, как первая "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины", вышедшая в 2003 году.
© 20th Century Fox Film Corporation (2005)Главной партнершей Орландо Блума по съемочной площадке в фильме "Царство небесное" была французская актриса Ева Грин.
Главной партнершей Орландо Блума по съемочной площадке в фильме "Царство небесное" была французская актриса Ева Грин.
© AP Photo / Invision/Rich FuryОрландо Блум побывал в списке 25 самых горячих звезд моложе 25 лет, составленном журналом Teen People. Он также вошел в список 50 самых красивых людей по версии журнала People, который назвал его одним из самых завидных женихов в 2004 году.
Орландо Блум побывал в списке 25 самых горячих звезд моложе 25 лет, составленном журналом Teen People. Он также вошел в список 50 самых красивых людей по версии журнала People, который назвал его одним из самых завидных женихов в 2004 году.
© El Camino Pictures (2004)Еще одной успешной работой Орландо Блума в кино была главная роль в криминальной драме "Гавань" (2004), где его главной партнершей по съемочной площадке была актриса Зои Салдана.
Еще одной успешной работой Орландо Блума в кино была главная роль в криминальной драме "Гавань" (2004), где его главной партнершей по съемочной площадке была актриса Зои Салдана.
© AP Photo / Chris PizzelloАктеры Орландо Блум, Кира Найтли и Джонни Депп перед показом фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" в Диснейленде в Анахайме, штат Калифорния.
Актеры Орландо Блум, Кира Найтли и Джонни Депп перед показом фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" в Диснейленде в Анахайме, штат Калифорния.
© 20th Century Fox Film Corporation (2005)Актеры Ева Грин и Орландо Блум в фильме "Царство небесное".
Актеры Ева Грин и Орландо Блум в фильме "Царство небесное".
© AP Photo / Invision/Matt SaylesАктеры Орландо Блум и Эванджелин Лилли на премьере фильма "Хоббит: Пустошь Смауга" в театре Долби в Лос-Анджелесе.
Актеры Орландо Блум и Эванджелин Лилли на премьере фильма "Хоббит: Пустошь Смауга" в театре Долби в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Alvaro BarrientosОрландо Блум выступил продюсером документального фильма про байкеров "Проповедники с замасленными руками". Его премьера состоялась в 2014 году на фестивале в Сан-Себастьяне (Испания). Оригинальным было появление Блума на красной дорожке на мотоцикле.
Орландо Блум выступил продюсером документального фильма про байкеров "Проповедники с замасленными руками". Его премьера состоялась в 2014 году на фестивале в Сан-Себастьяне (Испания). Оригинальным было появление Блума на красной дорожке на мотоцикле.
© Walt Disney Pictures (2003)Картина "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", вышедшая в 2003 году, где Орландо Блум снялся вместе с Джонни Деппом, собрала в мировом прокате около 650 миллионов долларов. После нее Блум стал сниматься только в крупных проектах.
Картина "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", вышедшая в 2003 году, где Орландо Блум снялся вместе с Джонни Деппом, собрала в мировом прокате около 650 миллионов долларов. После нее Блум стал сниматься только в крупных проектах.
© AP Photo / Lionel CironneauОрландо Блум – один из самых востребованных актеров. На его счету более 100 фильмов, наиболее известными из которых являются "Банда Келли" (2003), "Троя" (2004), "Сострадание к прекрасному" (2010), "Хороший доктор" (2011), "Теория заговора" (2013).
Орландо Блум – один из самых востребованных актеров. На его счету более 100 фильмов, наиболее известными из которых являются "Банда Келли" (2003), "Троя" (2004), "Сострадание к прекрасному" (2010), "Хороший доктор" (2011), "Теория заговора" (2013).