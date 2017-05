СМИ узнали, какой фильм хакеры украли у Disney

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Хакеры требовали у американской компании Walt Disney выкуп, угрожая выложить в сеть по частям пятую серию приключенческой киноэпопеи "Пираты Карибского моря", которая должна выйти в конце мая, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее президент компании Walt Disney заявил, что хакеры украли у компании фильм, который скоро должен выйти на экраны, и угрожают разместить его в интернете. По его словам, злоумышленники грозились выложить сначала пятиминутный отрывок картины, а затем загружать 20-минутные части до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. В качестве "выкупа" они хотели большую сумму в биткоинах, однако компания отказалась платить.

Айгер не уточнил, к какому именно фильму получили доступ хакеры, однако, по данным источника издания, речь идет о ленте "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Выход пятой части приключений пиратского капитана Джека Воробья и его компании намечен на 26 мая. Режиссерами ленты стали Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг, сценарий написал Джефф Натансон. Ранее киностудия Disney, заявила, что намерена вслед за пятой частью саги снять и шестую часть.

Первые три части франшизы снял режиссер Гор Вербински. Постановкой четвертой части — "Пираты Карибского моря: На странных берегах" (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) занимался Роб Маршалл. Его картина стала чемпионом российского проката 2011 года.