Спасатели разобрали завалы в колледже на западе Украины

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Спасатели завершили работы по разбору завалов в колледже в городе Коломыя Ивано-Франковской области, где накануне обрушилась стена, сообщает во вторник госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник днем в городе Коломыя в четырехэтажном здании учебного корпуса Коломыйского экономико-правового колледжа Киевского национального торгово-экономического университета произошло разрушение части фасадной стены площадью 80 квадратных метров и обрушение межэтажного перекрытия помещений (площадью около 140 метров квадратных) с первого по четвертый этажи, никто не пострадал.

"В 06.30 16 мая работы завершены, расчищено и вывезено 352 кубометра отдельных элементов строительных конструкций. К проведению аварийно-спасательных работ привлекались подразделения ГСЧС и бригады коммунальных служб города", — сообщает госслужба по ЧС.

На месте работает комиссия, которая должна принять меры для предотвращения дальнейшего разрушения здания.