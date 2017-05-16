Авианосец США "Карл Винсон" останется у Корейского полуострова

ТОКИО, 16 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Ударная группа во главе с атомным авианосцем ВМС США "Карл Винсон" останется в акватории Корейского полуострова на неопределенное время для участия в совместных с Южной Кореей операциях.

"Проходят совместные учения между Южной Кореей и США (с участием авианосца)", — цитирует агентство Ренхап слова представителей южнокорейского командования.

Агентство отмечает, что военные не назвали дату окончания так называемых совместных операций.

Ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову 29 апреля. По мере продвижения в Японском море авианосец принял участие в совместных учениях с силами воздушной самообороны Японии, а затем с ВМС Южной Кореи.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).