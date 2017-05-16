Остановивший вирус-вымогатель британский программист не считает себя героем

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Британский программист, остановивший распространение вируса-вымогателя, который затронул несколько десятков стран, не считает себя героем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Двадцатидвухлетний британец Маркус Хатчис, который работает в компании Kryptos Logic в Лос-Анджелесе, обеспечивающей кибербезопасность, заявил в интервью агентству, что борется с вирусами, потому что "это правильно". Он добавил, что помимо него сотни экспертов в течение выходных пытались найти способы отключить вирус.

Ранее сообщалось, что британский специалист по кибербезопасности остановил распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего несколько десятков стран по всему миру, при помощи домена, который он приобрел за десять долларов.

Директор Европола Роб Уэйнрайт ранее заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Разработчики антивируса Avast в пятницу сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. Тогда же в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.