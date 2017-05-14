На юге Афганистана подорвался автомобиль с боевиками "Талибана"*

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Десять боевиков движения "Талибан"* подорвались на самодельном взрывном устройстве на юге Афганистана, передает агентство Khaama Press со ссылкой на министерство обороны страны.

Транспортное средство радикального движения "Талибан"* подорвалось на самодельном взрывном устройстве в провинции Кандагар в субботу, еще семь боевиков ранены.

Как отмечает агентство, боевики "Талибана"* часто используют самодельные взрывные устройства в качестве оружия против сотрудников правительства или служб безопасности.

*организация, запрещенная в России