В США убили заключенного, взявшего в заложники медсестру

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сотрудница больницы американского города Дженива в штате Иллинойсе, пробывшая несколько часов в заложниках, освобождена; злоумышленник был убит оперативниками, сообщает местный телеканал ABC7.

Ранее сообщалось, что заключенный из тюрьмы округа Кейн, проходящий лечение в больнице Делнор, смог завладеть оружием и взял в заложники одного из сотрудников медучреждения. В связи с этим был закрыт приемный пункт больницы, на место прибыла оперативная группа. Пациентов остальных отделений больницы было решено не эвакуировать.

Заложницей оказалась медсестра. Сообщается, что она серьезно не пострадала и сейчас находится с семьей. Нормальная работа приемного отделения и службы скорой помощи вскоре будет восстановлена.