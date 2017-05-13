Два человека погибли при перестрелке на границе Индии и Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, пятеро получили ранения в результате перестрелки индийских и пакистанских военных на линии контроля в Кашмире.

Инцидент произошел в субботу около 07.00 местного времени (04.30 мск). Обе стороны традиционно обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Так, пресс-служба армии Пакистана сообщила, что "индийские военные нарушили перемирие на линии контроля", а пакистанские военные "дали соответствующий ответ на неспровоцированную стрельбу".

В свою очередь, в индийском минобороны сообщают о двух погибших мирных жителях и еще двух пострадавших. Как сообщает агентство IANS, военных двух стран используют как стрелковое оружие, так и артиллерию.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.