Мэй отреагировала на кибератаку на медучреждения

ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что кибератака на британские медучреждения является частью международного хакерского нападения.

По разным данным, доступа к медицинским системам лишились от 25 до 40 больниц и клиник в Англии и Шотландии. Многие операции отложены, плановые осмотры отменены, машины скорой помощи перенаправляются в больницы, компьютерные системы которых продолжают работать. Нарушена работа отделений экстренной помощи. Управление Национальной системы здравоохранения (NHS) по Англии объявило, что рассматривает ситуацию как "серьезный инцидент".

"Мы знаем о том, что ряд медучреждений сообщили о хакерском нападении… Эта атака не была направлена именно на NHS. Это часть международной хакерской атаки, затронувшей учреждения в разных странах… Мы не располагаем информацией о том, что информация о пациентах попала в чужие руки", — сказала Мэй журналистам в пятницу вечером.

Она подчеркнула, что власти страны делают все для защиты информации пациентов и восстановления нормального режима работы больниц.