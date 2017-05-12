В Ереване назвали заявления Баку об армянской разведсети вымыслом

ЕРЕВАН, 12 апр – РИА Новости. Заявления силовых структур Азербайджана о раскрытии на территории это страны армянской разведывательной сети являются вымыслом, заявил в пятницу пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее Генпрокуратура, министерство обороны и внутренних дел, а также служба госбезопасности Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором говорится об аресте в этой стране группы военнослужащих и гражданских лиц, подозреваемых в сотрудничестве с армянскими спецслужбами. В документе отмечается, что "на основе полученной информации о планируемых армянскими спецслужбами широкомасштабных диверсиях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе была выявлена группа азербайджанских военнослужащих, передавшая военные тайны армянской стороне".

Он подчеркнул, что Армения "никогда не рассматривала террористические действия в качестве средства и метода ведения военных действий".