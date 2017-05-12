Испанское правительство опровергло информацию о захвате посла Венесуэлы

МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Испанское правительство опровергло информацию, которую накануне вечером распространял посол Венесуэлы в Мадриде Марио Исеа, что он якобы "был взят в заложники" сотнями оппозиционеров, протестовавших против политики Николаса Мадуро перед зданием культурного центра посольства.

"Не было захвата в заложники посла", — заявил официальный представитель правительства Испании, министр культуры Иньиго Мендес де Виго на пресс-конференции. По его словам, сотрудники правопорядка "обеспечили бы безопасный выход всех присутствующих (на мероприятии – ред.), если бы они этого захотели". "Министр иностранных дел был на связи с посольством, а стражи правопорядка перед культурным центром постоянно обеспечивали безопасность всех присутствующих там", — добавил де Виго. "Кроме того, сам посол поблагодарил за предпринятые действия", — отметил министр.

Де Виго также призвал правительство Николаса Мадуро провести выборы, и прекратить "разгонять демонстрации" и "держать в заключении оппозиционных политиков".

В четверг вечером посол Венесуэлы в Мадриде заявил, что его и еще около сотни человек, находящихся в культурном центре посольства, "удерживают в заложниках" сотни митингующих перед зданием противников политики Николаса Мадуро.

В здании культурного центра проходило мероприятие "Венесуэла за справедливость и мир", организованное сторонниками Мадуро. У здания вечером также проводилась акция протеста против политики венесуэльских властей. В акции участвовало несколько сот человек — в основном выходцы из Венесуэлы, живущие в Испании. Одной из участниц протеста удалось преодолеть полицейский кордон и напасть на человека, покидавшего культурный центр. У него расцарапана шея. Позднее на место событий прибыли сторонники Мадуро, полиции удалось отделить две акции.

Несмотря на то, что полиции удалось оттеснить протестующих на соседние улицы, находившиеся в здании люди еще какое-то время отказывались оттуда выходить, утверждая, что опасаются за свою безопасность.