Путин, Цзиньпин и Гутерреш выступят на форуме "Один пояс - один путь"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и генсек ООН Антониу Гутерреш выступят на открытии форума "Один пояс — один путь" в Пекине, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш президент совместно с председателем КНР и генсеком ООН выступит на церемонии открытия форума", — сказал Ушаков.

"Имеется в виду, что Владимир Владимирович представит российское видение перспектив развития экономического взаимодействия на евразийском континенте", — добавил он.

"Он предложит ряд конкретных инициатив по выстраиванию кратчайших эффективных транспортных маршрутов через территорию России и Евразийского экономического союза для доставки грузов на всем протяжении от Атлантики до Тихого океана", — сказал Ушаков.

Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 14-15 мая.