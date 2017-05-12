Корбин пообещал в случае победы прекратить конфронтацию Британии с Россией

ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что в случае победы на парламентских выборах 8 июня его партия будет стремиться к прекращению конфронтации с Россией.
Корбин в пятницу в рамках предвыборной кампании озвучивает основные пункты внешней и оборонной политики. По его словам, необходимо поддерживать диалог с РФ с тем, чтобы "сократить риск международного конфликта". Также политик пообещал, что, несмотря на Brexit, Великобритания продолжит работать вместе с ЕС в Европе в вопросах предотвращения конфликтов.