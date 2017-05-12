Посол в РФ: враждебные акты США по отношению к КНДР переходят все пределы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Враждебные акты США по отношению к КНДР переходят пределы, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

"В последнее время враждебные акты США и сил, идущих в их фарватере, достигли крайней степени и уже переходят все пределы. Сейчас много говорится о том, что США и марионеточные воинственные силы Южной Кореи, собрав огромное вооружение и войска вокруг нашей страны, проводят крупномасштабные военные учения, целью которых является отработка операции по устранению нашего руководства и нанесению превентивного удара, однако это только часть айсберга", — сказал он.

Он напомнил, что недавно МГБ Северной Кореи разоблачило попытку покушения на руководство КНДР, организованное разведывательными органами США и Южной Кореи.