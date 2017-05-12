РПК взяла ответственность за гибель пяти турецких солдат

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Боевое крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана HPG взяло на себя ответственность за несколько нападений на турецкие армейские лагеря на востоке страны, в результате чего пять солдат погибли и 12 были ранены, говорится в бюллетене пресс-службы HPG.

Согласно бюллетеню, вечером 8 мая партизаны HPG атаковали армейский конвой, следовавший в село Колемерг провинции Хаккари. Бронированный автомобиль был уничтожен, четверо солдат получили ранения.

Девятого мая партизаны атаковали армейский блокпост в районе Чукурча (Çukurca) этой же провинции. Трое солдат были убиты.

В этот же день турецкая армия начала наступление в провинции Хаккари. Около деревни Чилмерга (Çılmêrga) солдат атаковали бойцы HPG. Один солдат был ранен, восемь получили ранения, в том числе тяжелые.

Десятого мая женщины-партизаны из YJA-Star обстреляли армейские позиции на холме Координе в районе Чукурча. Один солдат погиб.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. В марте 2017 года министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что с 23 июля 2015 года силы безопасности Турции нейтрализовали 10091 бойца PПK. Курды называют эти данные завышенными.

HPG ("Народные силы самообороны") и женские YJA-Star ("Отряды свободных женщин") являются боевым крылом РПК.

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