Мадуро обвинили в выплате из неучтенных фондов за победу Чавеса в 2012 году

МЕХИКО, 12 мая — РИА Новости. Бразильский политический консультант Моника Моура, которая вместе с супругом организовала в Латинской Америке несколько успешных избирательных кампаний, обвинила нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в уплате ей 11 миллионов долларов наличными из неучтенных фондов за успешно проведенную кампанию перед выборами 2012 года, на которых победил предшественник Мадуро Уго Чавес.

По сообщению агентства ЭФЭ, Моура сделала заявления бразильской прокуратуре, достигнув с ней соглашения о даче показаний в обмен на сокращение восьмилетнего тюремного срока. В 2016 году Моура и ее супруг Жоан Сантана были признаны виновными в причастности к коррупционным схемам вокруг нефтяной компании Petrobras и отмыванию денег.

Моура утверждает, что Мадуро, в то время занимавший пост главы МИД Венесуэлы, лично передал ей деньги в здании дипломатического ведомства страны и должен был заплатить еще 15 миллионов долларов, однако не сдержал обещания.

Кроме того, по утверждению политконсультанта, еще 9 миллионов долларов ей передали бразильские строительные компании, имевшие свои интересы в Венесуэле, для обеспечения победы Чавеса. Большую часть этой суммы в размере 7 миллионов долларов внес строительный гигант Odebrecht, утверждает она.

Помимо Венесуэлы фирма супружеской пары Моуры и Сантаны обеспечивала предвыборные кампании в самой Бразилии для президентов Луиса Инасиу Лулы да Силва и Дилмы Роуссефф, в Сальвадоре – для Маурисио Фунеса, в Доминиканской республике — для Данило Медины, в Анголе – для Жозе Эдуарду душ Сантуша, в Аргентине – для Эдуардо Дуальде.