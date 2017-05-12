Мадуро обвинили в выплате из неучтенных фондов за победу Чавеса в 2012 году

МЕХИКО, 12 мая — РИА Новости. Бразильский политический консультант Моника Моура, которая вместе с супругом организовала в Латинской Америке несколько успешных избирательных кампаний, обвинила нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в уплате ей 11 миллионов долларов наличными из неучтенных фондов за успешно проведенную кампанию перед выборами 2012 года, на которых победил предшественник Мадуро Уго Чавес.
Моура утверждает, что Мадуро, в то время занимавший пост главы МИД Венесуэлы, лично передал ей деньги в здании дипломатического ведомства страны и должен был заплатить еще 15 миллионов долларов, однако не сдержал обещания.
Кроме того, по утверждению политконсультанта, еще 9 миллионов долларов ей передали бразильские строительные компании, имевшие свои интересы в Венесуэле, для обеспечения победы Чавеса. Большую часть этой суммы в размере 7 миллионов долларов внес строительный гигант Odebrecht, утверждает она.
Помимо Венесуэлы фирма супружеской пары Моуры и Сантаны обеспечивала предвыборные кампании в самой Бразилии для президентов Луиса Инасиу Лулы да Силва и Дилмы Роуссефф, в Сальвадоре – для Маурисио Фунеса, в Доминиканской республике — для Данило Медины, в Анголе – для Жозе Эдуарду душ Сантуша, в Аргентине – для Эдуардо Дуальде.