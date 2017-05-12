Мадуро фактически обвинил оппозиционеров в убийстве сторонников оппозиции

МЕХИКО, 12 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро фактически обвинил в убийстве сторонников оппозиции саму венесуэльскую оппозицию, которая организует акции протеста на улицах городов.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших за этот период, по разным оценкам, колеблется от 39 до 46 человек.

"Вчера (10 мая) умер в Мериде молодой рабочий, правым СМИ он не интересен, он умер от пули снайпера, которых (оппозиционный) блок "Круглый стол демократического единства" разместил в разных частях страны, чтобы убивать народ", — приводит канал Globovision заявление Мадуро.

Венесуэльский президент обвинил своих противников и в убийстве молодого будущего журналиста Мигеля Кастильо в Каракасе. "Еще при странных обстоятельствах погиб юноша в Лас-Мерседесе, он умер от свинцовой пули, которую могли выпустить только из самодельного оружия", — заявил Мадуро.

Глава Венесуэлы пообещал провести тщательное расследование и в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые превышают полномочия в части физического насилия против демонстрантов.