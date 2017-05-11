США не будут торопиться с принятием решения по соглашению о климате

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Администрация США не будет торопиться с принятием решения по соглашению о климате, Вашингтон намерен исходить из собственных интересов, заявил в четверг на министерском заседании Арктического совета госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Вы должны знать, что нам нужно время, чтобы понять ваши озабоченности. Мы не будем торопиться с принятием решения, мы будем работать над тем, чтобы принять правильное решение для Соединенных Штатов", — сказал Тиллерсон, открывая проходящее на Аляске заседание глав внешнеполитических ведомств стран-членов Арктического совета — Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции, а также представителей коренных народов Севера.

Он отметил, что Арктический совет, председательство в котором США передают Финляндии, "останется важной платформой для обсуждения этих вопросов".

Парижское соглашение по климату, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Ранее президент США Дональд Трамп критически высказывался о документе, считая, что он не отвечает национальным интересам страны. До настоящего времени администрация США не приняла решение о перспективах участия страны в соглашении.

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды.