Вице-президент США обвинил "Исламское государство"* в геноциде христиан

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Террористическая группировка "Исламское государство"* виновна в геноциде христиан, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс на Всемирном саммите в защиту гонимых христиан.

"Я считаю, что ИГ* виновно в геноциде христиан. Настало время называть вещи своими именами", — сказал он.

Саммит в защиту гонимых христиан в Вашингтоне организован Евангелистской ассоциацией Билли Грэма. В нем принимают участие около 600 представителей духовенства и религиозных организаций со всего мира. Русскую православную церковь на нем представляет председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион Алфеев.

*Террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России.