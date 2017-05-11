В Кишиневе собирают подписи за проведение референдума об отставке мэра

КИШИНЕВ, 11 мая – РИА Новости. Сбор подписей за проведение референдума об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ стартовал в четверг в столице Молдавии; первым свою подпись поставил президент республики Игорь Додон.

Ранее Центризбирком страны выдал подписные листы инициативной группе, у которой есть 60 дней для того, чтобы собрать необходимые 62 тысячи подписей (не менее 10% жителей столицы).

"Сегодня дан старт очень важному процессу для жителей Кишинева. Как житель Кишинева, поставил свою подпись за проведение референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра столицы", — сказал Додон.

По его словам, несколько лет назад уже пытались инициировать референдум, однако тогда Киртоакэ не удалось отправить в отставку, так как процесс заблокировали судебные инстанции.

"Уверен, что в этом году… Киртоакэ уйдет в отставку… Мой прогноз таков: 90%, что в этом году Киртоакэ уйдет из мэрии. Уйдет он через референдум, который мы сегодня запустили, или через уголовные дела – время покажет", — добавил Додон.

Он отметил, что эти десяти лет, когда Киртоакэ возглавил мэрию, показали полную некомпетентность руководства столичной администрации. "Столицей Молдавии должен руководить честный, порядочный, компетентный человек, патриот своего города, с командой профессионалов. И я убеждён — такой человек очень скоро возглавит Кишинев", — считает Додон.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву мэра есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов за избрание градоначальника. На местных выборах в 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей, на референдуме за его отставку должны высказаться как минимум столько же человек. В случае проведения референдума голосовать на нем будут только жители Кишинева и пригородов.