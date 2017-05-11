Саакашвили считает, что нужно уволить главных следователей по делу Шеремета

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что все главные следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета должны быть уволены после того, как предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины был замечен у дома журналиста накануне убийства.

Ранее журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета возле его дома в Киеве. Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что заснятый у дома Шеремета человек был уволен со службы в 2014 году.

"Восторгаюсь профессионализмом и смелостью Дмитрия Гнапа и всей его группы, они сделали то, к чему коррумпированная верхушка власти и близко не подошла. А может, они вовсе и не заинтересованы раскрыть это убийство?.. После этого расследования все главные следователи по этому делу должны быть, как минимум, немедленно уволены", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook, комментируя расследование журналистов украинского проекта "Следствие.Инфо".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.