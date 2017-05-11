Бюджета Евровидения хватило бы на все украинские шахты, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина потратила на проведение Евровидения сумму, равную всем дотациям государственным угольным шахтам страны в 2017 году, пишут "Вести".

По информации издания, организация конкурса обошлась Киеву в 870 миллионов гривен (около двух миллиардов рублей). Такие внушительные расходы возмутили украинцев, поскольку многим из них не хватает средств даже на оплату ЖКХ. Негодование вызвали гонорары исполнителей и ведущих шоу, проведение тендеров в явной спешке и неоправданные траты.

Так, "Вести" отмечают, что на маскировку недостроя вблизи места проведения конкурса власти потратили 5 миллионов гривен (около 11 миллионов рублей), задрапировав его белым полотном. Однако эти меры в итоге оказались бесполезными, так как ткань "разлезлась" после первого же дождя.

Неделя Евровидения-2017 проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Второй полуфинал конкурса состоится в четверг. По итогам первого полуфинала в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова, однако СБУ запретила исполнительнице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали варианты неприемлемыми и не сочли возможным показывать конкурс.