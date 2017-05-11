Бюджета Евровидения хватило бы на все украинские шахты, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина потратила на проведение Евровидения сумму, равную всем дотациям государственным угольным шахтам страны в 2017 году, пишут "Вести".
Так, "Вести" отмечают, что на маскировку недостроя вблизи места проведения конкурса власти потратили 5 миллионов гривен (около 11 миллионов рублей), задрапировав его белым полотном. Однако эти меры в итоге оказались бесполезными, так как ткань "разлезлась" после первого же дождя.Евровидения-2017 проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Второй полуфинал конкурса состоится в четверг. По итогам первого полуфинала в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.
Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова, однако СБУ запретила исполнительнице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали варианты неприемлемыми и не сочли возможным показывать конкурс.