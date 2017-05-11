Мешков: Россия на комитете министров СЕ поставит вопрос о вакханалии в ПАСЕ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия на комитет министров Совета Европы 18-20 мая на Кипре поставит вопрос о вакханалии, которая творится в ПАСЕ, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Естественно мы не сможем промолчать вокруг той вакханалии, которая творится сегодня в ПАСЕ", — сказал он журналистам.

По словам Мешкова, "когда такой глубочайший кризис переживает один из основных органов Совета Европы, будем вынуждены на это реагировать". Он пояснил, что имеет в виду "неучастие российской делегации в ПАСЕ, травлю, которую устроили председателю ПАСЕ Аграмунту".

"Повестка дня самого ПАСЕ уже изжила себя, по крайней мере в том виде, в котором она происходит", — отметил замглавы МИД РФ.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Педро Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи, в том числе с президентом страны Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". В рядах ПАСЕ поездка председателя в Сирию вызвала резкую критику. Впоследствии Аграмунт, открывая работу ПАСЕ, назвал ошибкой свой визит в Сирию. Сразу после его выступления европарламентарии потребовали от него проведения голосования по вотуму недоверия.