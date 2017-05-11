Захарова: американские СМИ находятся в "интеллектуальной агонии"

ФЭРБЭНКС (Аляска, США), 11 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг освещения встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, заявила, что американские СМИ находятся в "интеллектуальной агонии".

В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. Белый дом объявил, что прессы на встрече не было, но допуск получили два личных фотографа — Трампа и Лаврова. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, опубликовал МИД. Американская сторона протокольные фото не публиковала. Ряд американских журналистов возмутились тем, что их не допустили к освещению встречи.

Захарова объяснила журналистам, что Белый дом на правах "хозяина" встречи предлагал форматы по освещению мероприятия СМИ.

"Ровно столько фотографов, сколько со стороны Вашингтона было позволено, столько их и присутствовало", — рассказала официальный представитель МИД, подчеркнув, что с американской стороны на встрече также присутствовали фотокорреспонденты.

© Фото : МИД России Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017 © Фото : МИД России Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

"Не мы составляли списки. Это была прерогатива американской стороны. Мы четко заявили, что с нашей стороны будет фотограф агентства ТАСС, который в этой поездке осуществляет функции личного фотографа министра, соответственно, фотографии по итогам встречи были выложены в бесплатном доступе на сайте МИД и в социальных сетях", — отметила Захарова.

"Поэтому говорить о том, что Москва опять виновата в заговоре в Соединённых Штатах Америки… Думаю, в этой ситуации все понимают, что это настоящая истерика в американских СМИ. Можно уже говорить об интеллектуальной агонии", — считает представитель ведомства.

Она добавила, что американские СМИ в ходе пресс-конференции Лаврова по итогам визита в Вашингтон не интересовали вопросы по существу, большая часть американских журналистов спрашивали о "вмешательстве" России в выборы в США и об отставке директора ФБР Джеймса Коми, хотя спрашивать российского министра о назначениях и увольнениях в другой стране "нелепо".

Говоря об ангажированности американских СМИ, Захарова напомнила, что в США "не за горами новый электоральный цикл, и тема России, конечно, станет одной из ключевых в новых выборах".

Промежуточные выборы в США пройдут осенью 2018 года.