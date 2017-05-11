Захарова: американские СМИ находятся в "интеллектуальной агонии"

ФЭРБЭНКС (Аляска, США), 11 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг освещения встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, заявила, что американские СМИ находятся в "интеллектуальной агонии".
Захарова объяснила журналистам, что Белый дом на правах "хозяина" встречи предлагал форматы по освещению мероприятия СМИ.
"Ровно столько фотографов, сколько со стороны Вашингтона было позволено, столько их и присутствовало", — рассказала официальный представитель МИД, подчеркнув, что с американской стороны на встрече также присутствовали фотокорреспонденты.
"Не мы составляли списки. Это была прерогатива американской стороны. Мы четко заявили, что с нашей стороны будет фотограф агентства ТАСС, который в этой поездке осуществляет функции личного фотографа министра, соответственно, фотографии по итогам встречи были выложены в бесплатном доступе на сайте МИД и в социальных сетях", — отметила Захарова.
Она добавила, что американские СМИ в ходе пресс-конференции Лаврова по итогам визита в Вашингтон не интересовали вопросы по существу, большая часть американских журналистов спрашивали о "вмешательстве" России в выборы в США и об отставке директора ФБР Джеймса Коми, хотя спрашивать российского министра о назначениях и увольнениях в другой стране "нелепо".
Говоря об ангажированности американских СМИ, Захарова напомнила, что в США "не за горами новый электоральный цикл, и тема России, конечно, станет одной из ключевых в новых выборах".
Промежуточные выборы в США пройдут осенью 2018 года.