Белый дом подтвердил, что выброса радиации при инциденте в Хэнфорде не было

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что выброса радиации при инциденте в штате Вашингтон не было. Ранее сообщалось, что на крупнейшем хранилище радиоактивных отходов частично обрушился туннель.

"Инцидент перешел из фазы ЧП в фазу восстановления. После интенсивного тестирования мы уверены на данный момент, что нет данных о пострадавших работниках или выбросе радиоактивного вещества в воздух", — сказала Сандерс.

По ее словам, в среду к концу дня рабочие намерены завершить работу по стабилизации конструкции и заделывании дыры, образовавшейся в результате обрушения. Будут приняты меры для предотвращения таких инцидентов в будущем, уточнила Сандерс.

Во вторник американские СМИ сообщили, что в хранилище радиоактивных отходов в Хэнфордском ядерном комплексе произошло обрушение конструкций, персонал частично эвакуирован, работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию, воздержаться от приема воды и пищи. Вместе с тем, присутствия радиоактивных веществ в воздухе не зафиксировано.

В хранилище находятся радиоактивные отходы, оставшиеся, главным образом, после экспериментов в рамках военной ядерной программы США.

Хэнфордский комплекс (расположен на берегу реки Колумбия, штат Вашингтон) — в настоящее время выведенный из эксплуатации комплекс по производству плутония для американской ядерно-оружейной программы. В Хэнфорде располагался первый в мире промышленный реактор для разработки оружейного плутония. За все время работы Хэнфордский комплекс произвел около 57 тонн оружейного плутония, что составило две трети от всего этого материала, наработанного в США.

После окончания "холодной войны" производство плутония на предприятии было свернуто, однако в результате производственного процесса осталось свыше 200 тысяч высокоактивных радиоактивных отходов, которые находятся на территории комплекса. Это составляет около двух третей от объема всех радиоактивных отходов на территории США.