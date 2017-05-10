Четверых россиян с билетами на Евровидение не пустили на Украину

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Пограничники в киевском аэропорту "Борисполь" не пропустили через госграницу Украины четырех граждан РФ с билетами на Евровидение, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян украинскому агентству УНН.

По его словам, у пограничников возникли сомнения, что "цель поездки этих граждан соответствует действительности, поэтому им было отказано в пересечении границы".

Слободян заявил, что согласно законодательству, пограничники имеют право проводить контроль второй линии, то есть уточнять детали и цель визита граждан на Украину.

Представлять Россию на "Евровидении" должна была Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и отказались от трансляции.

Во вторник в Киеве прошел первый полуфинал "Евровидения-2017", по итогам которого определились первые десять финалистов. Второй полуфинал пройдет 11 мая, финал — 13 мая,.