Северной Корее запретили сдавать под хостел часть посольства в Берлине

БЕРЛИН, 10 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Правительство Германии приняло решение запретить КНДР сдавать в аренду часть здания северокорейского посольства в Берлине под хостел City Hostel Berlin, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

По данным немецких СМИ, помещение, расположенное в центре Берлина, КНДР сдает с 2004 года. В хостеле, пользующемся популярностью, койко-место в комнате на четверых стоит от 17 евро (около 1000 рублей). Сообщается, что ежемесячный доход посольства составляет пятизначную сумму в евро.

Выступая на правительственном брифинге, Шефер заявил, что решение запретить сдачу помещения под хостел принято федеральным правительством. Он напомнил о резолюции Совета безопасности ООН от 30 ноября 2016 года, согласно которой "зарубежные представительства Северной Кореи могут вести исключительно дипломатическую и консульскую деятельность".

"Поэтому любая коммерческая деятельность на территории посольства или совместно с посольством запрещена. В случае с City Hostel Berlin речь совершенно точно не идет о дипломатической или консульской деятельности зарубежного представительства КНДР", — сказал представитель внешнеполитического ведомства Германии, подчеркнув, что решение принято не МИД, а федеральным правительством.