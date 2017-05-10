Посольство РФ в США опубликовало фото Трампа с послом России Кисляком

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Посольство России опубликовало в Twitter фото президента США Дональда Трампа, пожимающего руку послу России в США Сергею Кисляку.

Кисляк сопровождал главу МИД РФ Сергея Лаврова на встрече с Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Ambassador Kislyak and President Trump / Посол С.Кисляк и Президент Д.Трамп pic.twitter.com/Ckkx2YL9KX — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 10 мая 2017 г.

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Кисляка на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персона нон-грата были объявлены 35 российских дипломатов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".