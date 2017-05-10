Украинская оппозиция призвала прекратить преследования праздновавших 9 мая

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Украинская парламентская партия "Оппозиционный блок" призывает власти прекратить репрессии в отношении задержанных граждан, праздновавших День Победы, сообщается в среду на сайте партии.

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что полиция в День Победы задержала на территории Украины более 50 человек за хулиганство и нарушение общественного порядка. В ходе столкновений, которые прошли во многих городах Украины, травмы получили до 15 участников акций и восемь правоохранителей. Amnesty International осудила задержания демонстрантов в День Победы на Украине из-за "использования советской символики". Как отметили в правозащитной организации, запрет символики, связанной с запрещенной на Украине Коммунистической партией, является нарушением права на свободу слова, а задержание "мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти".

"Оппозиционный блок требует от власти прекратить репрессии в отношении граждан, праздновавших День Победы. Мы обращаемся к посольствам ведущих государств мира и представительствам международных организаций с призывом повлиять на нынешнюю украинскую власть, чтобы защитить от преследований людей, которые по всей стране приняли участие в мирных акциях 9 мая", — говорится в сообщении.

Партия также призвала прокуратуру и суды прекратить фабриковать уголовные дела против мирных граждан, которые вышли на улицы праздновать День Победы. В сообщении отмечается, что День Победы — государственный праздник, признанный как в законодательном поле Украины, так и на международном уровне. Его празднование — неотъемлемое право граждан, гарантированное Конституцией.

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В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов. Компартия Украины в свою очередь направила в министерство юстиции устав и программу для дальнейшей их подачи в Центризбирком и регистрации КПУ как субъекта избирательного процесса. Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины.