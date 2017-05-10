Трамп обвинил демократов в двойных стандартах по вопросу об увольнении Коми

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в двойных стандартах по вопросу об увольнении директора ФБР Джеймса Коми.

"Демократы говорили очень плохие вещи о Джеймсе Коми, включая то, что он должен быть уволен, а теперь изображают такую печаль!" — написал Трамп в Twitter.

The Democrats have said some of the worst things about James Comey, including the fact that he should be fired, but now they play so sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2017 г.

Ранее Трамп высмеивал лидера демократов в сенате Чака Шумера, который, по его словам, раньше публично заявлял о недоверии Коми, а теперь возмущается его отставкой. Шумер во вторник резко раскритиковал решение Трампа уволить Коми. В 2016 году Шумер обвинял Коми в нарушении закона и подыгрывании Трампу на выборах.

Трамп объявил накануне об отставке директора ФБР, заявив, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.