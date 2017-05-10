В СБУ заявили об обнаружении двух тайников с оружием в Донбассе

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в Донбассе два тайника с оружием и боеприпасами, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, тайники найдены в заброшенном здании на окраине поселка Мироновское и в поселке Широкино Волновахского района Донецкой области.

"На окраине поселка Мироновское Донецкой области оперативники спецслужбы совместно с военными изъяли 109 выстрелов к гранатометам различных модификаций с 40 зарядами к ним, три противотанковые мины ТМ-62М, более 60 патронов со снарядами осколочно-фугасной группы ОФЗ-23 и более чем 11 тысяч патронов к стрелковому оружию различного калибра", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники СБУ в поселке Широкино изъяли из колодца на территории частного дома гранатомет РПГ-26 и около сотни патронов калибра 12,7 миллиметра с бронебойно-зажигательными пулями. Местный житель также хранил использованный реактивный огнемет РПО-А "Шмель", добавили в ведомстве.