Додон пообещал, что Кишинев будет представлен на мероприятиях СНГ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Молдавия будет представлена на мероприятиях Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил в среду президент страны Игорь Додон на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

"Мы сожалеем о той позиции, которое взяло парламентское большинство и правительство к нашим российским коллегам, неучастие в СНГ и другие вещи. Но мы приняли решение, что на всех мероприятиях, в которых предусмотрено участие молдавской стороны, либо это формат СНГ, либо это двухсторонние встречи, мы обязательно обеспечим участие молдавской делегации", — сказал он.

Додон также назвал ошибкой решение парламента Молдавии не принимать участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в марте.

"По поводу того решения, что они (парламентское большинство — ред.) будут что-то бойкотировать, непонятно почему. Вы знаете демарш, который был в марте, я считаю, что это было ошибкой парламентского большинства. Мы не дадим из-за каких-то личных, партийных, узких амбиций портить наши двусторонние отношения, которые сейчас входят в новый этап своего развития",- добавил он.

В марте спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что делегация от законодательного органа не примет участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.