Эксперт назвал условия для визита нового президента Южной Кореи в КНДР

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может действительно посетить Пхеньян, если КНДР согласится на нормализацию отношений с Сеулом, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков.

"Это вполне реально при определенных условиях – если Пхеньян, в свою очередь, согласится на возрождение политики "солнечного тепла", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что во внешнеполитическом поле Южной Кореи сохраняются две тенденции. "Одна – это, можно так сказать, протестантская, подразумевающая отношение к Северной Корее как к главному противнику, к исчадью зла, как к государству и режиму, который должен быть уничтожен именно путем жесткой политики, санкций и так далее. Вторая линия – она больше католическая, идет от президентов Ким Дэ Чжуна, Но Му Хена. Это другая политика, это как политика Вилли Брандта для Восточной Германии — попытка изменить режим, начать его конвергенцию в состав объединенной Кореи в рамках очень мягкой политики", — уточнил Мосяков.

"Сейчас мы видим, как эта вторая линия, ее представитель одержали победу. Политика Южной Кореи развивается своеобразными этапами: то "солнечное тепло", то арктический холод. Сейчас наступает политика "солнечного тепла". По всей видимости, это связано с тем, что понятно, что все санкции, жесткая риторика ни к чему позитивному не приводят, никаких подвижек к ослаблению напряженности на Корейском полуострове тоже не происходит, как и ослабления режима в КНДР. Поэтому, видимо, решили вернуться к другой политике", — отметил он.

В среду новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, представляющий Демократическую партию, официально вступил в должность. Выборы в стране проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал. Мун Чжэ Ин победил с 41,08% голосов. На церемонии инаугурации он заявил, что не исключает визита в Пхеньян, "если позволят условия".

Политика "солнечного тепла" в отношении КНДР активно проводилась Сеулом в 1998-2007 годы, когда у власти в Южной Корее находились представители демократических партий. За это время между двумя корейскими государствами почти не было конфликтных ситуаций, беспрецедентных масштабов достигли обмены и сотрудничество. Все эти проекты были отвергнуты последующими правительствами консервативных сил, к которым относят и Пак Кын Хе. В отличие от демократов консерваторы в Сеуле выдвинули в качестве условия для сотрудничества отказ Пхеньяна от ядерного оружия, которое КНДР разрабатывает под предлогом защиты от угрозы США.