СМИ: задержанного в Лондоне мужчину с ножами обвинили в подготовке терактов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Задержанному в Вестминстере с двумя ножами гражданину Великобритании Халиду Мохамеду Омару Али предъявлены обвинения в подготовке терактов, сообщает газета Independent.
Как пишет издание, он обвиняется в том, что "27 апреля 2017 года или ранее с намерением совершить террористические акты он приступил к подготовке осуществления своего намерения".
Также против задержанного выдвинуты обвинения в изготовлении взрывчатых веществ и незаконном владении ими.
Мужчина предстанет перед судом в среду 10 мая.