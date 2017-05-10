СМИ: задержанного в Лондоне мужчину с ножами обвинили в подготовке терактов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Задержанному в Вестминстере с двумя ножами гражданину Великобритании Халиду Мохамеду Омару Али предъявлены обвинения в подготовке терактов, сообщает газета Independent.

В конце апреля городская полиция совместно с британской антитеррористической службой арестовала 27-летнего гражданина Великобритании Халида Мохамеда Омара Али. Мужчина был задержан в Вестминстере неподалеку от резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Он подозревается в хранении оружия и в подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов. У предполагаемого преступника были изъяты два ножа.

Как пишет издание, он обвиняется в том, что "27 апреля 2017 года или ранее с намерением совершить террористические акты он приступил к подготовке осуществления своего намерения".

Также против задержанного выдвинуты обвинения в изготовлении взрывчатых веществ и незаконном владении ими.

Мужчина предстанет перед судом в среду 10 мая.