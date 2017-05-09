В Днепре в потасовках в День Победы пострадали 14 человек, 15 задержаны

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Четырнадцать человек, в том числе полицейские, пострадали в ходе потасовок во время акции по случаю Дня Победы в Днепре (бывший Днепропетровск), задержаны 15 предполагаемых участников драки, сообщается на сайте полиции во вторник.

Девятого мая в украинском городе Днепр состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Во время прохождения колонны между представителями Социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики — флагов. Активисты требовали убрать флаги с колонны. Кроме этого, во время прохождения колонны "Оппозиционного блока" возник еще один конфликт", — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в результате потасовок были травмированы 14 человек — восемь участников митингов и шесть полицейских, которые осуществляли охрану порядка во время мероприятия. Четверым медработники оказали помощь на месте происшествия, еще четверо пострадавших обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражений, полученных в результате распыления слезоточивого газа.

"В пунктах предварительного осмотра… полицейские изъяли четыре пистолета — три травматических и один газовый, четыре ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы. Юноша, который пытался пронести газовый баллончик "Терен-4", был доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств", — сообщили в полиции.

В отделения полиции города доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий в Днепре. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство").

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